¡En una pelea callejera! A Juan Fernando lo degollaron en El Peñol

Resumen: La Policía acudió al sitio tras ser alertada por la comunidad sobre una fuerte riña en la calle que había dejado a una persona lesionada. Al llegar a la zona, los uniformados observaron a un sujeto tendido sobre la vía, quien lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Minuto30.com .- Las autoridades del municipio de El Peñol, en el oriente antioqueño, adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer un grave hecho de intolerancia ocurrido durante la noche del domingo 14 de junio de 2026, el cual dejó como saldo el homicidio de un ciudadano identificado como «Juan Fernando.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el violento suceso se registró sobre las 8:00 p. m. en el sector comercial conocido como La Galería, ubicado de manera específica sobre la carrera 17 entre transversales 4 y 6.

Detalles de los hechos y la víctima

La Policía acudió al sitio tras ser alertada por la comunidad sobre una fuerte riña en la calle que había dejado a una persona lesionada. Al llegar a la zona, los uniformados observaron a un sujeto tendido sobre la vía, quien lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Durante la inspección en el lugar, se logró determinar que el fallecimiento se produjo a causa de una herida abierta y aguda en el lado derecho del cuello, ocasionada por un arma cortopunzante.

Testigos cuentan que se trata de un hombre de 35 años de edad, oriundo de la ciudad de Medellín. El ciudadano se ganaba la vida trabajando como oficial de construcción y actualmente era residente del sector conocido como Florito, parte baja.

El Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Judicial asumieron los actos urgentes y la recolección de material probatorio en el lugar de los hechos, con el objetivo de identificar y dar con el paradero de la persona responsable de este crimen.