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    ¡En una pelea callejera! A Juan Fernando lo degollaron en El Peñol

    El violento suceso, que le causó la muerte a «Juan Fernando» se registró sobre las 8:00 p. m. en el sector de La Galería

    Publicado por: SoloDuque

    el penol municipio
    ¡En una pelea callejera! A Juan Fernando lo degollaron en El Peñol

    Resumen: La Policía acudió al sitio tras ser alertada por la comunidad sobre una fuerte riña en la calle que había dejado a una persona lesionada. Al llegar a la zona, los uniformados observaron a un sujeto tendido sobre la vía, quien lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las autoridades del municipio de El Peñol, en el oriente antioqueño, adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer un grave hecho de intolerancia ocurrido durante la noche del domingo 14 de junio de 2026, el cual dejó como saldo el homicidio de un ciudadano identificado como «Juan Fernando.

    De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el violento suceso se registró sobre las 8:00 p. m. en el sector comercial conocido como La Galería, ubicado de manera específica sobre la carrera 17 entre transversales 4 y 6.

    Detalles de los hechos y la víctima

    La Policía acudió al sitio tras ser alertada por la comunidad sobre una fuerte riña en la calle que había dejado a una persona lesionada. Al llegar a la zona, los uniformados observaron a un sujeto tendido sobre la vía, quien lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

    Durante la inspección en el lugar, se logró determinar que el fallecimiento se produjo a causa de una herida abierta y aguda en el lado derecho del cuello, ocasionada por un arma cortopunzante.

    El hombre quedó tendido en plena calle de El Peñol,, tras ser atacado con arma cortounzante provocándole una herida mortal en el cuello

    El hombre quedó tendido en plena calle de El Peñol, tras ser atacado con arma cortounzante provocándole una herida mortal en el cuello. Foto: Cortesía

    Testigos cuentan que se trata de un hombre de 35 años de edad, oriundo de la ciudad de Medellín. El ciudadano se ganaba la vida trabajando como oficial de construcción y actualmente era residente del sector conocido como Florito, parte baja.

    El Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Judicial asumieron los actos urgentes y la recolección de material probatorio en el lugar de los hechos, con el objetivo de identificar y dar con el paradero de la persona responsable de este crimen.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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