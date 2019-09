Pékerman cumplió 70 años y los colombianos se lo celebraron con emotivos mensajes

José Néstor Pékerman, quien estuvo al frente de la Selección Colombia durante 4 años, cumplió 70 años este martes 3 de septiembre.

Pékerman logró alcanzar dos clasificaciones a Mundial para la Tricolor, y por este motivo los colombianos le han celebrado su cumpleaños en las redes sociales de forma calurosa.

El primer gran logro de Pékerman con nuestra Selección fue la clasificación al Mundial de Brasil en el año 2014. En éste certamen los jugadores de Pékerman llevaron a Colombia a conseguir el mejor puesto hasta ahora en la historia de nuestra selección.

El argentino también clasificó a Colombia en el Mundial de Rusia del 2018, siendo éste el último torneo de la mano de la Tricolor.

A través de redes sociales, muchos colombianos le han enviado felicitaciones al argentino y mensajes agradeciéndole todo lo que hizo por la Selección Colombia.

Esto es para @EduardoLuisFut y @JFCadavid q’ no le reconocen el gran trabajo que hizo el profe Pekerman q’ después de no existir como Selección nos puso en pa órbita mundial llevándonos a 2 mundiales seguidos, para ellos si no es OSORIO DT no sirve https://t.co/KM6ee5S4r7

— Carlos Mario (@Chikomario7) September 3, 2019