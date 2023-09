VIDEO. Pedro Sarmiento y el ‘Arriero’ Herrera protagonizaron una lamentable pelea

in

Se hizo viral un video en el que Pedro Sarmiento y el ‘Arriero’ Herrera protagonizaron una lamentable pelea.

Ambos hacen parte del cuerpo técnico del Once Caldas que en la noche de este lunes 25 de septiembre cayó 2-1 contra Alianza Petrolera.

El video viralizado, según varios internautas, correspondía al cierre de ese compromiso y en él se les ve a ambos alegar fuertemente.

Otros seguidores de las redes señalaron que el video corresponde al cierre de varios partidos atrás, por lo que no corresponde a ese contexto.

Pedro Sarmiento y Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera son cuñados, lo que le agregó un elemento adicional a la discusión entre ambos.

Pelea entre Pedro Sarmiento y el ‘Arriero’ Herrera ‘es normal de las calenturas de fútbol’

Lo que se dijeron el técnico del Once Caldas y su asistente técnico no se conoce no se alcanza a escuchar en el video.

La verdad es que se ha manifestado que la relación entre ambos entrenadores está rota, al parecer la crisis del Once Caldas tiene los ánimos afectados en al interior del equipo.

El ‘blanco blanco’ ocupa la casilla número 13 de la Liga con 16 puntos y con posibilidades matemáticas de clasificar.

A la falta de 18 puntos por disputar, los de Manizales deben, por lo menos, lograr mínimo 15 puntos.

Es decir ganar 5 de los 6 partidos que faltan para que complete la fase de todos contra todos.

