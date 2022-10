[VIDEO] Mensaje de Pedro Sarmiento a jugadores e hinchas de Nacional tras su despedida

El director técnico Pedro Sarmiento se despide de Atlético Nacional con una derrota 1-0 frente a Once Caldas por lo que no consiguió darle la clasificación al club en medio de su interinato.

Acerca del partido en Manizales, el entrenador antioqueño fue consciente de los errores y expresó que no quería retirarse de esa forma. No obstante, se va tranquilo con el trabajo que hizo durante los siete encuentros que dirigió.

A través de la rueda de prensa tras la derrota en el Palogrande, Sarmiento aparte de analizar el resultado habló del equipo que tuvo la fortuna de dirigir, de la llegada de Paulo Autuori y dejó un mensaje a la hinchada.

Le puede interesar

Sentimientos: “Queda una tristeza, una amargura por todo el trabajo del equipo que dejaron en todo el terreno de juego y hoy se comete el error en un penal y se genera el desequilibrio, pero en lo personal me deja tranquilo. Es un grupo excelente, bueno. Lo entregaron todo en el terreno de juego y uno ver un grupo de eso como entrena y como se trabajaba, me deja satisfecho”.

Jugadores: “Vienen de salir campeón y eso no es fácil, fue un grupo que se entregó permanentemente fuera de la cancha, de manera que en la medida que exista ese compañerismo conseguirán cosas importantes. Desafortunadamente no se nos dio el resultado”.

Palabras a Autuori: “Yo creo que el profesor Autuori es un hombre de recorridos, de partidos y viendo videos puede encontrar en ellos un cambio de figura. Me da mucha pena, pero yo no le puedo enseñar a un señor que tiene mucha experiencia. Lo que yo hice fue importante para Nacional. Espero que ese empalme sea lo mejor posible y que Nacional clasifique”.

Parte anímica del equipo: “Es un grupo que se ha fortalecido entre ellos mismos y me parece que es una opinión, inclusive hoy los felicité por ese compañerismo por esa amistad que manejan. Desde la parte humana no tengo la menor queja”.

Mensaje a los hinchas: “Que no vaya a dejar al equipo y yo sé que en esos dos partidos que quedan irá mucha gente. De manera que felicitaciones y eso hace parte de la institución y jugadores que hace un conjunto que trabajan por la institución”.