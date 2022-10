¡Grande! Pedro Sarmiento saldrá en búsqueda de su última victoria con Nacional

A Pedro Sarmiento le fueron encomendados ocho partidos con Atlético Nacional e hizo la tarea: suma siete invicto. Más allá de lo que pase esta noche frente al Once Caldas, el técnico antioqueño dejó claro que como entrenador todavía tiene mucho qué brindar y tuvo con qué organizar y darle solidez al cuadro paisa mientras las directivas tomaban la decisión de elegir el técnico en propiedad.

El estratega de 65 años, reveló que como humano tiene emociones encontradas: por una parte por cumplir a cabalidad con la labor que le encomendaron y, por otra, por no poder quedarse en propiedad con el club.

“Resta el partido en Manizales y después las personas que quedan tomarán las decisiones y determinaciones. He disfrutado, traté de ser lo más responsable. Siendo positivo, es un día más de aprendizaje. Y si soy negativo, es un día que me queda menos en el club”, expresó Sarmiento.

“Cuando termine me montaré en el bus de la tranquilidad, la alegría y el agradecimiento con la gente que me prestó atención. Quise cumplir de la mejor manera. Antes de los últimos tres partidos hablé con el doctor Navarro (Mauricio), le dije que íbamos por los 9 puntos y no van sino 4, por eso intentaremos pelear los 3 en Manizales para quedar con una deuda de 2 no más”, agregó.

Así las cosas, se espera que Pedro Sarmiento finalice con victoria su cargo y que el nuevo director técnico Paulo Autuori continúe con la buena racha del verde en lo que resta de la fase ‘todos contra todos’.

Nacional enfrenta a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales este jueves, a partir de las 8:05 de la noche por la fecha 17 de la Liga Betplay.