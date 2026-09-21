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    Pedro Nolasco Márquez desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 18 de septiembre en el barrio Vallejuelos

    Publicado por: Juan Manuel

    PEDRO NOLASCO MARQUEZ HURTADO
    Pedro Nolasco Márquez desapareció en Medellín

    Resumen: Pedro Nolasco Márquez Hurtado, de 26 años, es un hombre de nacionalidad colombiana e identidad de género masculina.

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    Pedro Nolasco Márquez Hurtado, de 26 años, es un hombre de nacionalidad colombiana e identidad de género masculina.

    Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca de cuello, pantalón jean azul claro y tenis grises con blanco de marca Puma. Llevaba además un morral de color verde y negro.

    Como señales particulares presenta un tatuaje de tres cruces en el lateral del cuello, letras tatuadas en el antebrazo y una cicatriz en el costado izquierdo de la frente. Fue reportado como desaparecido el 18 de septiembre de 2026 en el barrio Vallejuelos de Medellín, Antioquia.

    2 BOLETIN PEDRO NOLASCO MARQUEZ HURTADO

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