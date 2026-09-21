Pedro Nolasco Márquez desapareció en Medellín

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Resumen: Pedro Nolasco Márquez Hurtado, de 26 años, es un hombre de nacionalidad colombiana e identidad de género masculina.

Pedro Nolasco Márquez Hurtado, de 26 años, es un hombre de nacionalidad colombiana e identidad de género masculina.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca de cuello, pantalón jean azul claro y tenis grises con blanco de marca Puma. Llevaba además un morral de color verde y negro.

Como señales particulares presenta un tatuaje de tres cruces en el lateral del cuello, letras tatuadas en el antebrazo y una cicatriz en el costado izquierdo de la frente. Fue reportado como desaparecido el 18 de septiembre de 2026 en el barrio Vallejuelos de Medellín, Antioquia.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes