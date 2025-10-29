Pedro Luis Villamizar desapareció en Medellín

Resumen: Pedro Luis Villamizar Rodríguez, de 38 años de edad al momento de su desaparición, fue visto por última vez el 21 de octubre de 2025 en el sector de la Plaza de Botero, en Medellín, Antioquia .

Al momento de desaparecer, Pedro Luis vestía una camiseta blanca, una gorra negra, un pantalón tipo sudadera negro y tenis de tela azul claro.

En cuanto a sus características físicas, Pedro Luis tiene contextura robusta y piel blanca. Su cabello es liso, corto y de color negro, con rostro redondo y nariz recta. Posee ojos pequeños y de color negro, boca pequeña con labios gruesos y una barba corta y despoblada. Como señal particular, lleva un piercing en la lengua, lo que puede ayudar en su identificación.

