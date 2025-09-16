Pedro Juan Moreno suma aprendizajes en un fin de semana retador en Silverstone

Minuto30
    Debut retador en Silverstone para el piloto colombiano Pedro Juan Moreno. A pesar de los desafíos técnicos, sumó aprendizajes en la Michelin Le Mans Cup. Foto: Cortesía / Créditos a quien corresponda
    Resumen: En su debut en la categoría PRO de la Michelin Le Mans Cup en Silverstone, el piloto antioqueño Pedro Juan Moreno enfrentó múltiples desafíos. A pesar de su buen ritmo, una serie de obstáculos técnicos—incluyendo problemas con los frenos, una falla en la dirección asistida y un incidente tras una parada en boxes—obligaron al piloto del equipo Bretton Racing a retirarse de la carrera. Aunque la experiencia fue frustrante, Moreno completó un fin de semana lleno de aprendizajes en uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo.

    Este resumen se realiza automáticamente.

    El piloto antioqueño Pedro Juan Moreno tuvo un fin de semana lleno de desafíos en su debut en la categoría PRO de la Michelin Le Mans Cup en Silverstone.

    Al volante del auto #26 de Bretton Racing, el piloto tuvo que abandonar la carrera debido a un inconveniente técnico.

    La jornada comenzó con obstáculos desde las prácticas. Una bandera roja limitó el tiempo en pista de su compañero, Sacha Lehmann.

    Posteriormente, Moreno enfrentó problemas con los frenos y el tráfico, lo que solo le permitió completar cuatro vueltas limpias, un factor que, a pesar de su buen ritmo, condicionó su primera experiencia en el circuito.

    En la clasificación, el equipo lidió con una falla en la dirección asistida, lo que los dejó en la posición 17 para la salida.

    Ya en la carrera, Lehmann logró avanzar cuatro puestos, ubicándose en la 13ª posición.

    Sin embargo, tras el cambio de piloto y la parada en boxes, un incidente a la salida de los pits obligó a Pedro Juan Moreno a retirarse de la competencia.

    A pesar de los contratiempos, el piloto de la Escudería Telmex cerró un fin de semana de aprendizajes en uno de los circuitos más icónicos del automovilismo.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

