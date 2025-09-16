El piloto antioqueño Pedro Juan Moreno tuvo un fin de semana lleno de desafíos en su debut en la categoría PRO de la Michelin Le Mans Cup en Silverstone.

Al volante del auto #26 de Bretton Racing, el piloto tuvo que abandonar la carrera debido a un inconveniente técnico.

La jornada comenzó con obstáculos desde las prácticas. Una bandera roja limitó el tiempo en pista de su compañero, Sacha Lehmann.

Posteriormente, Moreno enfrentó problemas con los frenos y el tráfico, lo que solo le permitió completar cuatro vueltas limpias, un factor que, a pesar de su buen ritmo, condicionó su primera experiencia en el circuito.

Pedro Juan Moreno suma aprendizajes en un fin de semana retador en Silverstone

En la clasificación, el equipo lidió con una falla en la dirección asistida, lo que los dejó en la posición 17 para la salida.

Ya en la carrera, Lehmann logró avanzar cuatro puestos, ubicándose en la 13ª posición.

Sin embargo, tras el cambio de piloto y la parada en boxes, un incidente a la salida de los pits obligó a Pedro Juan Moreno a retirarse de la competencia.

A pesar de los contratiempos, el piloto de la Escudería Telmex cerró un fin de semana de aprendizajes en uno de los circuitos más icónicos del automovilismo.

