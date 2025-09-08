Minuto30
  • ¡Orgullo colombiano! Pedro Juan Moreno brilla en las 12 Horas de Spa y se sube al podio

    Pedro Juan Moreno: piloto colombiano de automovilismo. Logra podio en 12 Horas de Spa y se consolida a nivel internacional. Foto: Cortesía
    • El piloto colombiano Pedro Juan Moreno, representando a la Escudería Telmex Claro, ha logrado un destacado tercer lugar.

    Lo logró en la categoría PRO de la Michelin 992 Endurance Cup durante las exigentes 12 Horas de Spa. Este resultado también lo posicionó en el cuarto lugar de la clasificación general.

    En su debut en esta categoría, Moreno compartió el volante del Porsche 911 GT3 Cup del equipo HRT Performance con los pilotos Hugo Ellis, Steven Gambrell y Sebastian Freymuth.

    La estrategia se centró en la consistencia, un enfoque que el piloto antioqueño supo seguir con éxito. «El equipo me pidió ser lo más conservador y constante posible, cuidando los neumáticos, así que mantuve el mismo ritmo durante todo el stint,» comentó Moreno.

    La carrera, disputada en el legendario circuito de Spa-Francorchamps, fue la primera experiencia de Moreno en una prueba de 12 horas, lo que representó un desafío significativo de resistencia y adaptación.

    A pesar de las interrupciones en la pista, como la presencia del safety car y banderas amarillas, el equipo mantuvo su desempeño constante, asegurando el podio.

    Este logro consolida la trayectoria internacional de Pedro Juan Moreno, demostrando su capacidad de adaptación a diferentes formatos y categorías del automovilismo.

    Con este podio, el piloto se prepara para su próxima competencia: la Michelin Le Mans Cup en el circuito de Silverstone, donde se unirá al equipo Bretton para regresar a los prototipos.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

