El mercado de fichajes para la temporada 2026 ha estallado con una noticia que sacude los cimientos del fútbol colombiano. A través de un comunicado oficial, el Deportivo Cali confirmó que ha llegado a un principio de acuerdo para contratar al portero internacional peruano, Pedro Gallese.

El experimentado guardameta, figura indiscutible de la Selección de Perú y con una trayectoria destacada en el exterior, es el elegido por la dirigencia ‘Azucarera’ para liderar el proyecto deportivo del próximo año.

Según informó la institución, la llegada de Gallese no es un hecho aislado, sino el resultado de una gestión estratégica para reforzar el arco con jerarquía mundialista. Sin embargo, el club fue enfático en que la oficialización depende de dos factores clave:

Por un lado los términos contractuales, es decir, el cumplimiento de las cláusulas finales del documento.

¡Bombazo en el FPC! Pedro Gallese, a un paso de ser el nuevo guardián del Deportivo Cali

Y por el otro lado, exámenes médicos, y para ello el jugador viajará a la capital del Valle del Cauca en los próximos días para someterse a las revisiones de rigor.

“En caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional”, reza el comunicado emitido por el club.

La llegada del “Pulpo” Gallese representaría uno de los movimientos más importantes del fútbol colombiano en los últimos años.

Con su vasta experiencia en la MLS, México y múltiples eliminatorias sudamericanas, el portero llegaría para aportar seguridad, liderazgo y voz de mando en un equipo que busca volver a la cima del rentado nacional.

