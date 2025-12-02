Menú Últimas noticias
    Pedro Andrés tiene tatuajes: se extravió en Medellín y su familia lo busca

    Pedro Andrés mide 170 centímetros, es de contextura gruesa y piel morena

    Publicado por: SoloDuque

    Pedro Andrés tiene tatuajes: se extravió en Medellín y su familia lo busca

    Resumen: Cualquier persona que posea información sobre su paradero puede comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Pedro Andrés Batista, un hombre de 34 años de edad que se encuentra desaparecido desde el pasado 28 de noviembre de 2025 en la ciudad de Medellín.

    Pedro Andrés mide 170 centímetros, es de contextura gruesa y piel morena. Tiene cabello negro corto y ojos negros. Como seña particular destacada, posee tatuajes en ambos antebrazos.

    Cualquier persona que posea información sobre su paradero puede comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación. Los números de contacto son: teléfono fijo 604–59031038 (extensión 41972) o el celular 3185322767.

    Sonia López

