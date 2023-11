Pedro Acosta dice que «suena muy bien» ser doble campeón mundial

in

Sepang (Malasia), 12 nov (EFE).- El español Pedro Acosta (Kalex) se ha proclamado campeón del mundo por segunda vez en su carrera deportiva, lo fue primero de Moto3 en 2021 y ahora lo ha conseguido en Moto2, algo que dice que "suena muy bien" ya que hace dos años consiguió el de Moto3 en el mismo circuito.

"Así que ha sido bonito ganarlo el de Moto2, no pudimos hacerlo en Tailandia, pero ha sido mucho más bonito ganarlo aquí, porque ha costado más", añadió

Acosta restó importancia al hecho de que ni Valentino Rossi, ni Marc Márquez, ni su idolatrado Kevin Schwantz consiguieran ganar dos títulos en sus tres primeros años, por lo que, sin dudar, señaló que eso no le "dice nada".

El "Tiburón" de Mazarrón dijo habérselo pasado muy bien en estos tres años y recordó que venía de quedarse sin equipo antes de llegar al mundial y que "no fue una situación fácil", porque ocurrió una semana después de firmar el contrato y se "veía un poco fuera".

El mérito de lograr el título le hizo recaer el año pasado, pues, según detalló, hicieron una preparación "muy grande" y no les "salían las cosas".

"Yo me cabreaba más, porque quería hacerlo bien, y no encontrábamos la puesta a punto que me fuera bien, porque a lo mejor era muy pequeño o estaba muy delgado comparado con ahora y en todo eso hemos dado un paso muy grande", explicó.

Sobre su paso en 2024 a MotoGP ha asegurado no tener expectativas ya que, según apuntó, fue lo que les frenó en el primer año de Moto2. "Voy a divertirme y a aprender con el equipo, que puedo aprender muchísimo del equipo de KTM", subrayó.

"No me marco un plazo, si bien es verdad que tengo mucha curiosidad por llegar el lunes a Valencia y ver cómo trabaja un equipo de MotoGP, ver las cosas nuevas que voy a tener que entender, ver cómo pilotan Augusto -Fernández-, Jack -Miller-, Brad -Binder- y Dani -Pedrosa-, que es lo que más me va a ayudar a dar un paso grande", explicó Acosta de su paso a MotoGP.

Pedro Acosta se quiso quitar la presión de que muchos piensen que es el nuevo Marc Márquez al señalar que "siempre da gusto que la gente piense así de ti y es verdad que hasta yo quiero hacerlo bien".

"No voy a decir de luchar por el Mundial, porque es una cosa muy grande, por ahora, pero me gustaría hacerlo bien, hacer buenas carreras, ir mejorando durante el año y ser realmente competitivo a final de año con una KTM, con la que vemos que Binder, desde que se ha afinado, hace cosas menos agresivas y está siempre en el 'top 6' y es verdad que por ahora la moto está un pasito por detrás para ganar un Mundial, pero en dos años, para suerte o desgracia de alguno, la KTM va a ser la mejor moto de la parrilla", dijo convencido el campeón del mundo de Moto2 2023.

Por: EFE