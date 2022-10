¡Dame tiempo, Manuela! El angustiante pedido de Simón Bolívar a su amante

En una bóveda escondida en la catedral de Santa Marta, encontraron en las últimas horas una caja fuerte que contenía además de la partida de defunción del Libertador, varias de sus cartas cruzadas con su amante Manuela Sáez.

A pesar de su matrimonio con Teresa del Toro, Simón y Manuela compartieron batallas y sueños libertarios contra la dominación española. También convivían en el Palacio de San Carlos hasta aquel oscuro intento de asesinato contra el Libertador fruto de una conspiración en la “noche septembrina” el 25 de septiembre de 1828. Manuela lo ayudó a escapar por una ventana.

En una de las cartas escritas por Bolívar a Manuelita Sáenz, se evidencia la angustia del prócer ante la insistencia de Manuelita para que formalizaran su relación. En el escrito queda claro que Bolívar estaba más interesado en libertar a las Américas que en atender las pasiones de “la libertadora del Libertador”.

Este es el texto de la carta

“Cuartel General en Guaranda, 3 de julio de 1822

A la distinguida dama, Sra. Manuela Sáenz

Apreciada ‘Manuelita’:

Quiero contestarte, bellísima Manuela, a tus requerimientos de amor que son muy justos. Pero he de ser sincero para quien, como tú, todo me lo ha dado. Antes no hubo ilusión, no porque no te amara Manuela, y es tiempo de que sepas que antes amé a otra con singular pasión de juventud, que por respeto nunca nombro.

No esquivo tus llamados, que me son caros a mis deseos y a mi pasión. Solo reflexiono y te doy un tiempo a ti, pues tus palabras me obligan a regresar a ti; porque sé que esta es mi época de amarte y de amarnos mutuamente.

Solo quiero tiempo para acostumbrarme, pues la vida militar no es fácil, ni fácil retirarse. Me he burlado de la muerte muchas veces, y esta me acecha delirante a cada paso.

Qué debo brindarte: ¿un encuentro vivo, acaso? Permíteme estar seguro de mí, de ti y verás querida amiga quién es Bolívar al que tú admiras. No podría mentirte.

¡Nunca miento! Que es loca mi pasión por ti, lo sabes».