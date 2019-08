Peatones en el olvido

Se cumplen 50 años, de la más brillante “performance” en el espacio público a favor de viandante. El inolvidable acto humano de cruzar una cebra por el más grande grupo musical de todos los tiempos. La icónica foto de The Beatles en el londinense paso de cebra que atraviesa la calle Abbey Road hasta la esquina de Grove End Road, dejó un mensaje para el mundo desde la ciudad misma en donde se inventó el “paso de cebra”. Una imagen que refuerza la importancia de cuidar la vida y el valor del peatón en el espacio público. Hoy Abbey Road es un lugar mítico.

Todo el mundo dice que los peatones son lo más importante en el espacio público y muy pocos hacen algo efectivo para protegerlos. Manejan la misma retahíla y letanía hablando que son el centro de atención de las ciudades. Pero eso no pasa de ser un saludo a la bandera en la práctica, ya que el compromiso de rescatar su valor es mínimo.

En la mayoría de ciudades colombianas cada día es más dura la vida de los peatones con altos riesgos por su seguridad, su vida y ni que hablar de los bajos niveles de accesibilidad para satisfacer las necesidades más básicas. Los obstáculos son mayores, los peligros abundan y el desprecio por conductores de autos es repugnante. Los peatones sencillamente hoy están en el olvido.

Los políticos ofrecen políticas para resolver los trancones o tacos para facilitar el flujo vehicular o motorizado. Los poderosos influyen de manera decisiva para que se evite o se elimine (como en Popayán), la restricción vehicular. Muy pocos hablan o entienden el concepto de accesibilidad, que debería ser lo prioritario. Otros educadísimos quieren obligar a todo el mundo al uso de inaccesibles y aparatosos puentes peatonales, no precisamente hechos para ayudar al peatón sino para entorpecer y retrasar su movilidad. Más bien es para evitar que caminantes estorben a los carros y estos tengan mayor libertad de circulación.

Peatones sin política pública

¿Algún gobierno de ciudad en el país tendrá una legítima y contundente política pública sobre peatones? Lo dudamos. Al parecer todo no pasa de la mera propaganda, la retórica de discursos y declaraciones insustanciales. Tantos alcaldes le tienen miedo a los poderosos y ostentosos adictos al auto. Los comerciantes dominan a su antojo buena parte del espacio público y poco se ve la autoridad defendiendo conahínco a los más vulnerables, los niños con derecho a disfrutar de la calle, las personas mayores, los compañeros con alguna dificultad motriz, los invidentes, las mujeres en embarazo, es decir la mayoría. Lastimosamente es una precaria minoría la que sigue mandando. Ello se debe a que no existe con autoridad suficiente, con compromiso eficiente una autoridad capaz de sacar adelante una gran política pública de acompañamiento y defensa de los peatones.

Los mal llamados puentes peatonales

No hay un compromiso serio para dar un mayor apoyo y protección a los inermes viandantes que deben luchar diariamente en una espantosa selva de cemento. Las ciudades que no tienen programas viables para los caminantes son cada vez más salvajes. Puentes y túneles peatonales son espacios hechos a la medida de los carros, es decir para facilitar su libre tránsito y aumentar su velocidad. Alcaldes y urbanistas salvajes nos siguen vendiendo la idea de los enormes puentes peatonales que no hace más que complicar la vida del caminante y facilitar el desplazamiento de los autos.

Apostilla: “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. (Miguel de Cervantes Saavedra)