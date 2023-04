[VIDEO] El encanto de ‘Peaches’, la canción de la película de Super Mario que promete un Óscar

Se estrenó la película de Super Mario Bros y en pocos días está ha conseguido superar expectativas, pero sobre todo, ha generado mucha nostalgia en más de uno, pues la historia del fontanero más popular de los videojuegos logró conmover a los seguidores de la saga de Nintendo con la canción ‘Peaches’.

El villano Browser bajo la voz de Jack Black, le dio un toque especial a esta película, logrando enamorar, aquí, al igual que en el video juego, este villano persigue a la princesa Peach pese a la negativa de Mario y Luigi de permitirle tenerla cerca; por eso, en esta cinta con la voz de Black Jack, el antagonista le dedicó una canción a su enamorada.

Como una apuesta de amor de Jack Black a su personaje, esta canción, junto Aaron Horvath, Eric Osmond, John Spiker y Michael Jelenic, hoy tiene cautivado a todos los fans de Super Mario Bros.

Tanto así, que según algunos medios en Estados Unidos, desde la academia de los Premios Óscar, miran con detalle esta canción que está rompiendo récords de visitas en YouTube para ser nominada como mejor canción original del 2023.

Esto traduce la canción Peaches:

Esta es para mi único y verdadero amor, la princesa Peach

Peach, eres tan genial

Y con mi estrella, vamos a gobernar

Peach, entiende

Te amaré hasta el final

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Te amo, oh

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Te amo, oh

Mario, Luigi y un Donkey Kong también

Mil tropas de Koopas no pudieron alejarme de ti

Princesa Peach, al final

Te haré mía, oh

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Te amo, oh

Peaches, Peaches, Peach, Peach

Vea más noticias de entretenimiento.