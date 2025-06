Paz Total, ¿salvavidas para la delincuencia?

Los diálogos de paz no pueden ser vistos como un salvavidas para evitar la extradición, tampoco como puertas giratorias a las que pueden acceder a su antojo, pues, en reiteradas ocasiones hemos sido testigos de como los delincuentes entran y salen de un proceso de paz sin que esto acarrea algún tipo de sanción. Como colombiano, no me opongo a las negociaciones, siempre y cuando exista una voluntad real de los criminales por abandonar la insurgencia.

Ya es más común de lo que parece que los grupos alzados en armas se aprovechen de los procesos de paz, el caso más reciente, es el de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, a quien el gobierno nacional le suspendió su extradición. Y es que, con esta decisión, se pone en riesgo la seguridad nacional, la cooperación judicial, la lucha contra el narcotráfico y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Pero este gobierno no solo toma malas decisiones, tampoco se ponen de acuerdo entre ellos. Hace unos días, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, aseguró que no existe ningún cese al fuego bilateral con grupos insurgentes, sin embargo, las declaraciones y el actuar de Gustavo Petro dejan entrever que él le sigue apostando a este proceso, pese a que esto, solo ha fortalecido a las estructuras criminales y debilitado a nuestras fuerzas armadas.

Presidente, el país se tiñe de sangre mientras usted le sigue apostando a una paz que claramente es unilateral. No es suficiente, todo lo que hemos tenido que vivir durante estos dos años en los que usted ha intentado negociar con los narcoterroristas. Es claro que ellos no tienen ni la más mínimo intención de abandonar las armas. No queremos más desplazados, más niños reclutados y más familias destruidas por su obstinación.

