«¿Y cómo son las obras en tu país?», pavimentaron una calle y dejaron el poste en la mitad

En Cáceres, Antioquia, avanzan en la pavimentación de varias calles, lo insólito es que parece que olvidaron la ubicación de los postes de electricidad.

De esto dan cuenta fotografías en las que se evidencian que los postes quedaron casi en la mitad de la calle, hecho que sin dudar obstaculiza el paso de carros por el sector.

Al respecto, el concejal de Cáceres, Helio Castro, le contó a Minuto30, «en el mes de febrero hicimos control político con el Jefe de Planeación y le preguntamos sobre le tema porque no es solamente ese poste, son varios los postes que están sobre la vía en esas mismas condiciones y obviamente una obra así nosotros no la vamos a recibir, la comunidad no está dispuesta a recibirla así y nosotros como representantes de la comunidad tenemos la obligación de hacer el control político».

Contó que durante el debate, Juan Fernando Martínez, Jefe de Planeación, les hizo saber a los concejales que la obra no había sido aún recibida y que ya habían hecho los requerimientos a EPM para el traslado de los postes.

Pero la comunidad le contó a medios de comunicación de la localidad que las obras de pavimentación a las calles del barrio La Magdalena fueron, supuestamente terminadas hace seis meses.

