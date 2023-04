[VIDEO] Paulo Autuori explotó en rueda de prensa: esto le respondió a periodista que lo criticó

Tras la derrota de Atlético Nacional ante Junior de Barranquilla este lunes en el estadio Atanasio Girardot, en medio de una rueda de prensa, Luciano González tuvo un cruce con el director técnico Paulo Autuori tras hablarle de su tranquilidad luego del 0-1 en casa. “¿Usted cree que 22 mil hinchas que casi llenan el estadio tienen la misma tranquilidad?”, preguntó el periodista.

Esta fue la tercera consulta para el entrenador brasileño. Para ese momento el DT ya había sido enfático en resaltar el juego de sus pupilos, en decir que hizo falta más contundencia, que el conjunto barranquillero solo llegó en un par de ocasiones y que este resultado no opacaría todo lo bueno que viene logrando el verde.

De ahí la conclusión de González al hablarle de “tranquilidad”. Se lo expresó y el estratega tuvo un cruce de algunos minutos con él. Inició respondiéndole que era una “pregunta para ser simpático y popular con la gente”.

“(…) No estoy acá para tomar medidas para ser simpático y popular. Soy un líder y no voy a perder mi tranquilidad porque no la he perdido en 48 años trabajando en fútbol. Tampoco mis convicciones. Hablamos de lo que ha pasado. Uno analiza como quiere y después, no hablé que no ha pasado nada”, expresó Autuori.

Y añadió: “No voy a perder la tranquilidad por el resultado de un partido. Ustedes acá hacen lo que la gente quiere escuchar. La prensa tiene una responsabilidad enorme porque interviene en el proceso del fútbol y lo trasciende (…). Estoy calmado porque soy tranquilo”.

“No voy a perder la tranquilidad por el resultado de un partido. Ustedes utilizan término como “tragedia” en el fútbol. Entonces pregunto, la COVID con la que murió un montón de gente. ¿Qué terminó vamos a utilizar? No tengo deuda con usted ni con nadie. Ese discurso popular no basta nada. Por eso Sudamérica está así. Mucho discurso popular y pocas acciones necesarias”, concluyó.

Resumen de la fecha #12 de Liga Betplay ⚪ — Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 11, 2023

