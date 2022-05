Paulina Rubio detuvo concierto para exponer a hombre que la tocó

La cantante Paulina Rubio, conocida como ‘La Chica Dorada’, estaba cantando y pidió que detuvieran la música en el concierto que ofrecía para hacer su denuncia frente a todo el público.

El hecho ocurrió durante la gira ‘Perrísimas’ en Phoenix, Arizon.

Con micrófono en mano, Paulina Rubio denuncio que fue víctima de acoso por parte de un integrante de la seguridad del lugar.

“Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad. No es mi novio”, dijo la artista.