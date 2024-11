Paulina Dávila "yo me gané el casting no por prima" Sofía Vergara.

Paulina Dávila, le salió al paso a algunos comentarios de su participación en Griselda, afirmando que: «me gané el casting no por prima».

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Griselda fue el proyecto soñado para Paulina Dávila, que a pesar de tener un vínculo familiar no necesitó de ellos para hacerse a su papel de «Isabel«. Como prima segunda de Sofía Vergara, afirmó «yo me gané el casting no por prima». Para ella fue un reencuentro porque es una inspiración contó a la Revista People, que destaca que lleva varios años trabajando. Se le recuerda como «Mariana Yazbek en Luis Miguel: La Serie» así que en Netflix conocían su trabajo. Despejando más dudas de personas recuerda la distancia con Vergara: «Yo a ella la vi esa vez cuando tenía como ocho años y nunca más la volvía a ver hasta que se dio lo de Griselda» dijo. Dejando un precedente de su profesionalismo.

Paulina Dávila es destaca en Netflix por Luis Miguel «La Serie»

Paulina como todos los actores en Hollywood, asisten a casting a través de sus managers, precisamente ella fue e hizo la tarea de asistir y leer sus líneas. «Pensó que no le iba a quedar el personaje«, recuerda y «tiempo después la llamaron«. Para Sofía luego verla fue una sorpresa y reencontrarse. «Viéndola en retrospectiva me doy cuenta que sí [Sofía] fue una figura muy importante; Creo que fue un referente muy importante y muy probablemente alimentó mis sueños y fue gasolina para perseguir esas aspiraciones» dijo a People en el dossier que resalta su trabajo. Siempre tuve esta aptitud artística, histriónica» sonríe Paulina Dávila la paisa nacida en Medellín pero criada en Santa Marta.

Finalmente, fueron días especiales que «siente que ella y Sofía se conocieron rodando Griselda y haciendo sus dos personajes» como «Isabel» y Vergara de «La Madrina de la Cocaína». Así que para ella es memorable haber trabajado con su prima sin tener roscas. Paulina Dávila brilla con luz propia.

Griselda «Netflix»



Lee más noticias de entretenimiento.