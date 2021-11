El actor Paul Rudd es el hombre más sexy del 2021, según People

El actor estadounidense Paul Rudd, conocido por sus papeles en series como Friends e interpretar a Ant-Man en el unvierso de Marvel, ha sido nombrado hombre más sexy del 2021 por la revista People.

Paul, de 52 años, se mostró sorprendido a la hora de ser catalogado como el hombre más sexy y para la revista People, esa humildad, junto con su sonrisa y sus ojos verdes, es lo que han hecho que «el público se enamore de Rudd a lo largo de los últimos años».

«Tengo la suficiente conciencia como para saber que cuando la gente se entere de que me elegirán para esto (el hombre más sexy), dirán: ‘¿Qué?'», asegura el actor de Nueva Jersey.

A pesar de sus recientes éxitos en el mundo del cine y la televisión, Rudd confiesa a la revista que lo que verdaderamente le hace feliz es su matrimonio, que cumple ya 18 años con dos hijos.

«Cuando pienso en mí, me considero un esposo y un padre», asegura. «Simplemente salgo con mi familia cuando no estoy trabajando. Eso es lo que más me gusta».

Estas son algunas de las reacciones de los usuarios en las redes tras el nombramiento de Paul Rudd como el hombre más sexy del 2021.

esta chequeado y confirmado paul rudd es el hombre definitivo y el #SexiestManAlive del año pic.twitter.com/9AuyZry4Jn — luciana (@boyntonhoney) November 10, 2021

Paul Rudd persona del añ… Del sigl… Del MILENIO. pic.twitter.com/lmDPxSuFeu — FATBOY SLAM (@vexovoid) November 7, 2021

Pero claro que tenia que ser Paul Rudd, este señor tiene el elixir de la juventud en su sangre. Sigue intacto y robando el suspiro de muchos #PaulRudd #SexiestManAlive pic.twitter.com/diLUJgHHcO — RSNWH ERA (@hllandlipa_rs) November 10, 2021

Si se preguntan cómo #PaulRudd es el Sexiest Man Alive, no han prestado suficiente atención. pic.twitter.com/kro2DBdbcA — ☘︎︎ (@unnombreahi_17) November 10, 2021