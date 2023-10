VIDEO. Patrullera que detuvo a robo en Cali, mide 1,50 y se enfrenta a tremendos delincuentes sin miedo

La patrullera Angie Tatiana Mosquera, de 27 años de edad, es tendencia en redes sociales, luego de haber sido grabado teniendo a un hombre que se encontraba armado y que pretendía hacer el hurto de una camioneta en Cali.

Los hechos que protagonizó la patrullera, se dieron en el barrio Nueva Tequendama , sur de Cali, y en una entrevista al Canal Caracol, contó cómo fue toda esta misión que hoy la tiene como una heroína en el país.

“Me tiro prácticamente del vehículo policial, veo que un ciudadano se baja de su vehículo, escucho disparos, observo que otro sujeto sacar el arma de fuego. Inmediatamente, yo saco mi arma de dotación y acciono la misma lesionando al individuo”, narró la patrullera.

Angie Tatiana valora el trabajo en equipo. Su compañero también aportó a esta persecución, que terminó en la captura de los dos hombres.

Así mismo, contó durante esta entrevista, que tiene una corta estatura, y sin embargo, no tiene miedo a enfrentar estos retos para defender a los ciudadanos.

“Yo mido 1,50 metros y me he enfrentado a delincuentes mucho más grandes que yo, me he tenido que enfrentar a esa delincuencia que solo me supera en tamaño, en peso”, resaltó la patrullera en Cali.

