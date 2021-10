VIDEO: «La gente no se imagina por todo lo que he pasado»: Patrullera Andrea Cortés habló de su destitución

A través de sus redes sociales, la primera patrullera trans de la Policía, Andrea Cortés, se pronunció sobre el fallo que la destituyó de la institución y la inhabilitó por 11 años para ejercer cargos públicos.

Entre lágrimas, la joven manifestó: «De verdad, de corazón, a la gente que cree en mi inocencia muchas gracias. No tiene sentido seguir luchando con una institución que a una mujer trans la ve como antinatural. La gente no sabe, no se imagina, por todo lo que yo he pasado. Institucionalmente han hecho conmigo lo que se les ha dado la gana. De verdad, a la gente que me aprecia, muchas gracias».

La patrullera está siendo investigada tras un denuncia interpuesta por una regente de una farmacia, quien señaló que Cortés se robó una crema para el contorno de los ojos sin pagar.

Durante la lectura del fallo que tuvo lugar el pasado 04 de octubre, se presentaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento, en las cuales se aprecia a la ex integrante de la Policía llevándose la crema a conciencia y sin pagar, afianzando las conclusiones de la investigación y descartando que se registrara un error por parte de la cajera.

Al respecto, la uniformada manifestó que no tuvo la intención de irse sin pagar la crema, y que nunca lo habría hecho, «no es una ladrona y su función es salvaguardar y velar por los derechos de los ciudadanos».

Según indicó el fallo, la patrullera tomó la crema de contorno de ojos «por un valor de 141.000 pesos para su beneficio propio», lo cual quedó demostrado, según la sentencia, con base en la investigación adelantada en «hechos de tiempo, modo y lugar».

Esto dijo la patrullera

Desproporcionada decisión destituir e inhabilitar por 11 años a la patrullera Andrea Cortés. Hay casos muchos más graves en esa institución que pasan de agache.pic.twitter.com/UKqOid43rJ — Julian (@JulianJaraUribe) October 6, 2021