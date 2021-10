Patrullera Andrea Cortés fue destituida e inhabilitada por caso de robo

Tras conocerse el caso de supuesto robo en el que está implicada la primera patrullera trans de la Policía, Andrea Cortés, este lunes fue destituida e inhabilitada de sus funciones.

Según indicó la trabajadora del local donde sucedieron los hechos, la patrullera se llevó una crema para el contorno de los ojos sin pagar.

Al respecto, Gómez alegó su defensa, manifestando que la mujer le ofreció una crema para las ojeras que estaba en promoción.

«Le digo que sí, que me la llevo. Entonces, la vendedora me pasa una bolsa para que yo empaque los productos cancelados. No sé si por razones del COVID-19 ella no empacó. Yo soy la que guardo en la bolsa el migriñón y la crema, pago y me retiro del establecimiento», dijo Andrea Cortés.

Sin embargo, el fallo del proceso no la favoreció, pues su destitución se determinó debido que se estableció que la patrullera – quien llevaba puesto el uniforme de la Policía pero no estaba en servicio- tomó la crema de 141.000 pesos «para su beneficio propio», y actuó con dolo.

Ante el fallo, el abogado de Andrea Cortés indicó que pedirá la revocatoria de la decisión, con el fin de que sea la Procuraduría la encargada del caso.

Previamente:

Andrea Cortés, primera policía trans, será juzgada por robo |Minuto30 https://t.co/P8WAV0RWxg — Minuto30.com (@minuto30com) October 3, 2021

