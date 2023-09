Patricia Arquette será homenajeada en el festival de Toronto junto a Almodóvar y Spike Lee

in

Toronto (Canadá), 6 sep (EFE).- La actriz estadounidense Patricia Arquette será homenajeada por el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) por su papel de liderazgo en el mundo del cine y "el positivo impacto" que ha tenido para otras mujeres durante su carrera.

La muestra canadiense señaló este miércoles que Arquette, de 55 años y ganadora en 2015 de un Óscar como Mejor Actriz Secundaria por "Boyhood", será la última persona que será homenajeada en la edición de este año, que se inicia el jueves.

TIFF había anunciado ya homenajes a los directores Pedro Almodóvar (España), Carolina Markowicz (Brasil), Lukasz Zal (Polonia), Spike Lee (EE.UU.) y Shawn Levy (Canadá), así como los actores Colman Domingo, Vicky Krieps y Andy Lau.

Almodóvar, de 73 años y ganador de dos Óscar por "Todo sobre mi madre" y "Hable con ella", será galardonado el 10 de septiembre por TIFF con el Premio Jeff Skoll Impact Media en reconocimiento por ser "uno de los principales cineastas mundiales".

El consejero delegado de TIFF, Cameron Bailey, ha declarado que "es realmente emocionante reconocer a Pedro Almodóvar" con un galardón que premia a destacados cineastas que unen el impacto social y el cine.

"Su visión artística, atrevida narrativa y compromiso inquebrantable para empujar los límites del cine han tenido un profundo impacto. (Almodóvar) Desafía las normas sociales, defiende la diversidad e ilumina la experiencia humana con sensibilidad y elegancia", añadió Bailey.

La 48 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto tendrá lugar del 7 al 17 de septiembre. Durante la muestra se proyectarán más de 200 películas de todo el mundo.

El festival abrirá este año con el filme del director japonés Hayao Miyazaki "The Boy and the Heron", la primera vez en la historia de TIFF que la muestra se inicia con una cinta de animación, y concluirá con la proyección de "Sly", un documental que recoge la vida del actor Sylvester Stallone.

Por: EFE