Pastor pide dinero para «acelerar» el regreso de Jesús a la tierra

Un sinnúmero de criticas ha recibido la afirmación de un pastor estadounidense, identificado como Jesse Duplantis.

El discurso del hombre que dio en un evento que buscaba recaudar fondos le ha dado la vuelta al mundo por su afirmación, «Sinceramente, creo esto: la razón por la que Jesús no ha venido es porque la gente no está dando de la manera que Dios les dijo que dieran».

‘El predicador de la prosperidad’, como se hace llamar estuvo involucrado hace unos años en un escandalo por comprarse un avión privado argumentando que “Dios quería que él lo tuviera”.

Dato: Medios de comunicación aseguran que Duplantis sería uno de los pastores más ricos del mundo y que cuya fortuna asciende a 300 millones de dólares.

Participating in a "Victorython" fundraiser for Kenneth Copeland's ministry, right-wing pastor Jesse Duplantis brags about being a multi-millionaire with his own private plane while telling viewers that they can "speed up" the return of Christ by donating. pic.twitter.com/3VE6sETWBB

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) September 22, 2021