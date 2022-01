Pastor escupió en su mano y frotó la cara de un feligrés

Un líder de una iglesia está siendo tendencia en redes sociales luego de que publicaran un video en el que se ve al pastor celebrar la misa, en dicho espacio frotó su saliva en la cara de uno de los presentes para demostrar que «recibir una visión de Dios podría ser desagradable».

El líder de la iglesia de la Transformación, el pastor Michael Todd, dejó boquiabiertos a los asistentes a la misa.

Las imágenes muestran cómo el sacerdote escupe en la palma de su mano y se le acerca al hombre. De repente, comienza a frotar la saliva en su cara ante la sorpresa de todos los presentes.

Las polémicas imágenes rápidamente se hicieron virales. Los usuarios de las redes criticaron al sacerdote por violar normas sanitarias en medio de la pandemia.

Por lo que tuvo que enviar disculpas por medio de su cuenta de Twitter, «Nunca es mi intención distraer a otros de la Palabra de Dios y el mensaje de Jesús… ¡incluso con ilustraciones!¡Pido disculpas por mi ejemplo demasiado extremo y repugnante! Amo a todos», expresó el líder en el trino.

During a sermon illustration, Pastor Mike Todd spits in his hand multiple times, then rubs it all over the face of a congregant.

Sermon aired January 16, 2022.#BadPreacherClips

Pastor Mike Todd

Transformation Church

Tulsa, Oklahoma#PastorMikeTodd#MichaelTodd pic.twitter.com/eRcon8urXV

— Bad Preacher Clips™ (@BadSermons) January 17, 2022