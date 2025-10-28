Los jugadores profesionales del Deportivo Pereira siguen en cese de actividades por falta de pagos y por eso, la responsabilidad en la liga está cayendo en los pelaos.

Con los Sub-20, Pereira está enfrentado sus responsabilidades a fin de evitar graves sanciones si no se presenta a los partidos.

Los juveniles enfrentaron a Águilas Doradas en su casa y terminaron goleados 5-1, ante la evidente superioridad del equipo profesional de Rionegro.

En la segunda salida que le tocó a los Sub-20, visitaron al Deportivo Pasto, juego que como contra Águilas, tuvieron que enfrentar con un hombre menos por expulsión.

El Pasto, como lo hizo Águilas, aprovechó el papayazo y terminó pasando por encima de los juveniles.

¡Pasto también aprovechó! Arrancó la fecha 18 con victoria sobre Pereira que jugó con los sub-20

Con goles de Patrick Preciado, Yoshan Valois, Santiago Jiménez y Facundo Bone, Pasto se quedó con la victoria 4-0.

La fecha 18 de la Liga BetPlay, continua este martes, 28 de octubre, con el clásico joven de Antioquia entre Águilas Doradas y Envigado.

En ese compromiso los de Rionegro necesitan la victoria, ante la alta probabilidad que tienen para clasificar a los cuadrangulares.

El segundo juego de este martes, enfrentará al Deportivo Cali contra Alianza, juego en el que los azucareros y los de Valledupar, se aferran a pequeñas esperanzas de clasificar.

