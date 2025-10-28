¡Pasto también aprovechó! Arrancó la fecha 18 con victoria sobre Pereira que jugó con los sub-20

Resumen: El Deportivo Pereira se está presentando a los partidos de la Liga BetPlay con su equipo Sub-20 debido a que los jugadores profesionales están en cese de actividades por falta de pagos, buscando evitar graves sanciones deportivas. Esta situación ha llevado a que los juveniles hayan sufrido dos abultadas derrotas consecutivas, la primera 5-1 ante Águilas Doradas y la más reciente 4-0 contra Deportivo Pasto en el inicio de la fecha 18, mostrando la clara desventaja ante los equipos profesionales y agravada por jugar ambos partidos con un hombre menos debido a expulsiones.
Los jugadores profesionales del Deportivo Pereira siguen en cese de actividades por falta de pagos y por eso, la responsabilidad en la liga está cayendo en los pelaos.
Con los Sub-20, Pereira está enfrentado sus responsabilidades a fin de evitar graves sanciones si no se presenta a los partidos.
Los juveniles enfrentaron a Águilas Doradas en su casa y terminaron goleados 5-1, ante la evidente superioridad del equipo profesional de Rionegro.
En la segunda salida que le tocó a los Sub-20, visitaron al Deportivo Pasto, juego que como contra Águilas, tuvieron que enfrentar con un hombre menos por expulsión.
El Pasto, como lo hizo Águilas, aprovechó el papayazo y terminó pasando por encima de los juveniles.
Con goles de Patrick Preciado, Yoshan Valois, Santiago Jiménez y Facundo Bone, Pasto se quedó con la victoria 4-0.
La fecha 18 de la Liga BetPlay, continua este martes, 28 de octubre, con el clásico joven de Antioquia entre Águilas Doradas y Envigado.
En ese compromiso los de Rionegro necesitan la victoria, ante la alta probabilidad que tienen para clasificar a los cuadrangulares.
El segundo juego de este martes, enfrentará al Deportivo Cali contra Alianza, juego en el que los azucareros y los de Valledupar, se aferran a pequeñas esperanzas de clasificar.
