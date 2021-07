En pastillas, así es la vacuna contra el Covid que propone ensayar Israel

Una farmacéutica de Israel anunció que solo espera luz verde del Gobierno de este país para iniciar las pruebas de un nuevo biológico contra el Covid en pastillas.

La vacuna en pastillas propone algunas ventajas

Dos de las razones que fortalecen la iniciativa creada por un laboratorio de la India es que la dosis vía oral no requerirá cadena de frio ni mucho menos especialistas que la suministren.

Nadav Kidron, director ejecutivo de la empresa, le aseguró al The Times of Israel, «la vacuna oral, que no depende de una cadena de suministro en frío, como otras vacunas contra el coronavirus, podría marcar la diferencia entre un país capaz de superar la pandemia y uno que no. Particularmente en zonas duramente golpeadas por el virus que aún no han vacunado a sus poblaciones, una vacuna oral contra la COVID-19 podría cambiar la situación».

Dato: Son en total 24 los voluntarios no vacunados que están a la esperas de probar el biológico en pastilla.

