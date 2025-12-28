¡Paso a un carril! Reabren vía a Urabá

Apertura a un carril de la vía Medellín - Urabá. Foto: Autopistas Urabá

Minuto30.com .- Buenas noticias para quienes se desplazan hacia el mar antioqueño en este cierre de año. Tras varios días de intenso trabajo con maquinaria pesada, la concesión Autopistas Urabá confirmó la habilitación parcial del corredor vial que comunica a Medellín con el Urabá antioqueño, el cual permanecía bloqueado debido a la fuerza de la naturaleza.

Las fuertes lluvias que han azotado la región en los últimos días provocaron un total de 14 deslizamientos de tierra, siendo el sector de La Llorona, entre Mutatá y Dabeiba, el punto más afectado. La magnitud de la emergencia obligó a un cierre total que dejó a cientos de vehículos represados, pero las labores de remoción ya permiten el flujo controlado.

Paso restringido y bajo vigilancia

Aunque la vía ya recibe tráfico, las autoridades han sido enfáticas en que la apertura es parcial y a un solo carril. La estabilidad del terreno sigue siendo monitoreada, especialmente porque el sector de La Llorona es geológicamente inestable ante las precipitaciones.

Recomendaciones para los conductores

Paciencia: Espere tiempos de demora considerables debido al paso alternado por un solo carril.

Clima: En caso de lluvias fuertes durante el trayecto, el personal de la concesión podría realizar cierres preventivos por seguridad.

Información oficial: Antes de salir, verifique el estado de la vía.

Un corredor vital para el turismo

Esta reapertura es clave para la economía de la región, ya que miles de turistas planean pasar el Año Nuevo en los municipios de Arboletes, Turbo, Necoclí y Apartadó. La presencia de maquinaria amarilla se mantiene en los puntos críticos para reaccionar de inmediato ante cualquier nuevo desprendimiento de material.

Se le pide a los viajeros conducir con precaución, respetar el turno en las filas de pare y siga, y estar atentos a las señales de los operarios en la vía.

Tenga en cuenta que esta apertura está sujeta a las condiciones climáticas del sector.

⚠️ Esta apertura está sujeta a las condiciones climáticas del sector. Recomendamos a los usuarios acatar las indicaciones de los controladores viales y transitar con precaución. Los invitamos a mantenerse atentos a nuestras actualizaciones a través de los canales oficiales — Autopistas Urabá (@AutopistasUraba) December 28, 2025

