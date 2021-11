Luego de darse a conocer la segunda temporada de la ‘Pasión de Gavilanes’, habían anunciado la participación de 5 de sus 6 protagonistas principales.

Danna García (Norma), Paola Rey (Jimena), Natasha Klauss (Sarita,) Mario Cimarro (Juan) y Juan Alfonso Baptista (Reyes), eran los actores confirmados.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Danna García confirmó que Brown si estará en la producción.

“Sí va a estar Michel, pero el cómo, cuándo y dónde no me corresponde a mí decirlo, sino más bien a él. En todo caso estamos muy ilusionados de poder en algún momento vernos, todos entramos en diferentes momentos en la historia porque, repito, la historia no se trata de nosotros, sino del universo Gavilanes, entonces va a ser diferente”, detalló la actriz.

Danna también reveló algunos detalles sobre la segunda temporada, “Yo sé que todos ustedes tienen una expectativa con respecto a lo que hicimos en la temporada 1, pero recuerden que esto es una visión del escritor, cómo él visionaba un proyecta o esta familia cómo evolucionaba, entonces ya no se trata de nosotros 6, ahora se trata del clan, o sea de un gran mundo gavilanes en donde hay buenos, hay malos, hay música, hay venganza, hay muchas cosas…”, explicó la actriz.

Michel Brown, de regreso a Pasión de Gavilanes como Franco Reyes