VIDEO. ¿Sale del país en vacaciones? Hay pasaportes sin reclamar en las tres sedes de Bogotá

A la fecha, en las tres sedes de pasaportes que operan en Bogotá, hay 20.350 pasaportes que no han sido reclamados por sus titulares. Los ciudadanos que aún no reclaman este documento pueden acercarse de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, a la sede donde llevaron a cabo el trámite. No requiere cita.

Actualmente el pasaporte ordinario en Bogotá cuesta 185.000 pesos mientras que el ejecutivo 280.500 pesos.

Las citas para el pasaporte se agendan a través de la página web de la Cancillería, de lunes a jueves y los domingos, a las 5 de la tarde, y son asignadas para el siguiente día hábil. El agendamiento no tiene costo y no requiere de intermediarios.

Una vez programada la cita, debe asistir con los documentos de identidad señalados en los requisitos. El pasaporte se entrega 24 horas después de realizarse el pago (en las gobernaciones tarda 48 horas). No se requiere cita para reclamarlo.

Para los mayores de edad, la entrega del pasaporte se hace personalmente. El titular debe presentar la cédula de ciudadanía vigente o contraseña.

Para los menores de edad, el pasaporte se entregará al padre, madre, o apoderado que lo representó durante el trámite. Esta persona deberá identificarse con cedula de ciudadanía vigente o contraseña y deberá presentar Tarjeta de Identidad o Registro Civil de Nacimiento del menor.

Sedes de pasaportes en Bogotá

Sede Norte: Avenida 19 No. 98 – 03, Edificio Torre 100 piso 1 y 2

Calle 53: Calle 53 No 10 – 60/46, Piso 2.

Sede Centro: Calle 12C No. 8 – 27

