VIDEO. ¡Sin pagar el pasaje! Fueron captados pasajeros que se suben al SITP

En un video difundido en TikTok por un conductor del SITP, Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, se observa un grupo de ciudadanos que ingresan al bus saltando el torniquete y sin pagar pasaje, lo que ha generado todo tipo de comentarios de indignación ante la situación.

En el video que dura un minuto con 45 segundos, se ve que entran al menos 20 personas al bus, pero solo cuatro pagan el pasaje “Qué linda la cultura colombiana”, “Completamente de acuerdo, esa es la cultura de muchas personas de esta ciudad”, “Después dicen que la corrupción viene solo de los políticos”, “Es un problema cultural, no económico”, “Así no hay sistema que aguante, por eso le suben tanto al pasaje”, “Y luego se quejan por el mal servicio”, “Felicitaciones a los que pudiendo hacer lo mismo, no lo hicieron”, fueron algunos de los comentarios.

Gracias al video, los internautas comentaron lo fundamental de controlar esta situación para mantener un eficiente sistema de transporte público en Bogotá.

Cabe resaltar que, desde el 10 de enero de este año, el pasaje del Transmilenio tuvo un alza de 11,3%, por lo cual quedó en $2.950. Por su parte el SITP, el pasaje cuesta $2.750. Para el transbordo se mantiene en $200 y la tarjeta Tullave en $7.000.

