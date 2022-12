“La mujer tiene que respetar”: pasajeros pelearon a cachetadas en Barranquilla

in

Con cachetadas de lado y lado, se enfrentaron una mujer y un hombre, quienes viajaban como pasajeros en un bus de servicio público en Barranquilla.

El video, que habría sido grabado la mañana del 24 de diciembre, registró la discusión que se inició al parecer porque la mujer estaba discutiendo con el conductor del bus y él hombre se metió

Al parecer esto habría disgustado a la señora, quien le pidió al pasajero que se callara y no fuera ‘sapo’, por lo que los ánimos en la discusión se fueron ‘calentando’ y en un momento la mujer lanza un golpe al hombre y este respondió hasta que los demás pasajeros se involucraron reclamándole.

«Las mujeres tienen que respetarme pa’ que uno las respete. ¿Cómo me va a pegar a mí? Si ella me pega, yo le pego. La mujer que me venga a pegar, yo le pego su cachetada también, pa’ que respete. Dale, compi», finaliza diciendo al conductor para que arranque mientras la mujer se baja del vehículo.

A víspera de navidad, hoy en Sobusa 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/ODJuOu5eO8 — Thē Gāmē Chāngēr (@Sadm14) December 22, 2022

Para más noticias de Colombia.