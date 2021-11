VIDEO: Pasadito de tragos pillaron a Jhon Alex Castaño en pleno concierto

El cantante de música popular Jhon Alex Castaño fue visto en un concierto en la ciudad de Cali, el pasado fin de semana, con tragos y casi sin poderse sostener solo, el vídeo se hizo viral y generó criticas por los usuarios de las redes.

Hace algunas semanas, el cantante había hablado sobre su proceso de no consumir alcohol en sus presentaciones, pues su salud le había pasado factura.

«Pues sí, le he dado duro por muchos años y sí tuve un timbre, una trompeta, un llamado de atención de mi cuerpo diciéndome pare, necesito despejarme un tiempo y es mejor hacerlo por salud, yo quiero cantarle muchos años más a mi gente, cuidar mi hígado, mi corazoncito, así que voy a estar retirado de las canchas del chupe, pero no de las canchas de estarles cantando», dijo Jhon Alex mediante sus historias de Instagram hace algunos días.

Pero, para nadie es un secreto que en este tipo de eventos, los cantantes acostumbran tomarse algunos traguitos con su público, en esta ocasión, el cantante se vio con tragos y sin poderse sostener de pie.

Los comentarios de los usuarios de las redes están muy divididos, hay unos que afirman que por su tratamiento medico no puede tomar y que se debe respetar el público, mientras otros dicen que es un simple mortal como todos los demás.

Jhon Alex Castaño había comenzado un tratamiento medico y no podía ingerir licor.

Estos son los comentarios que se leen en la publicación: «Y no era q el no podia consumir alcohol🤔🤔🤔🤔», «La verdad muy poco profesional. Todos tenemos derecho a tomar y demás pero, en el trabajo no», «Primero haga su presentación y luego si haga lo que quiera Hay que respetar al público 👏», «Como cualquier mortal,🤷‍♀️por ser artistas no tienen q ser perfectos…».

