Con el partido de La Equidad contra Deportivo Pereira arranca este miércoles el final de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay II-2025.

Cuatro equipos que no resuelven nada en la última fecha, juegan por cumplir o como en el barrio, por la gaseosa.

La Equidad, además, jugará su último compromiso con ese nombre, pues la nueva sociedad ha decidido que a partir del 2026 se llame Internacional de Bogotá.

El conjunto de la capital se mide al maltrecho Deportivo Pereira que terminó jugando las últimas 4 fechas con equipos sub-20 ante la falta de pagos a la plantilla profesional.

¡Por la gaseosa! Hoy se juegan dos partidos sin relevancia en la Liga BetPlay

A segunda hora, otro partido que no define absolutamente nada en la Liga BetPlay, donde además aparece, tristemente, uno de los grandes del FPC.

Se trata del compromiso entre Boyacá Chicó y Millonarios que se disputará a puerta cerrada, duelo al que los embajadores llegan eliminados, en un año para el olvido.

El partido en el que el azul visita a los de Tunja se disputará desde las 8:20 de la noche.

