¡Por la gaseosa! Hoy se juegan dos partidos sin relevancia en la Liga BetPlay

Resumen: La última jornada de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay II-2025 comienza este miércoles con dos partidos sin trascendencia en la tabla: La Equidad enfrenta al debilitado Deportivo Pereira (que ha jugado con juveniles por falta de pagos), en el que será el último partido de La Equidad con ese nombre antes de cambiar a Internacional de Bogotá en 2026; y a segunda hora, el compromiso entre el ya eliminado Millonarios y Boyacá Chicó se jugará a puerta cerrada.
Con el partido de La Equidad contra Deportivo Pereira arranca este miércoles el final de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay II-2025.
Cuatro equipos que no resuelven nada en la última fecha, juegan por cumplir o como en el barrio, por la gaseosa.
La Equidad, además, jugará su último compromiso con ese nombre, pues la nueva sociedad ha decidido que a partir del 2026 se llame Internacional de Bogotá.
El conjunto de la capital se mide al maltrecho Deportivo Pereira que terminó jugando las últimas 4 fechas con equipos sub-20 ante la falta de pagos a la plantilla profesional.
A segunda hora, otro partido que no define absolutamente nada en la Liga BetPlay, donde además aparece, tristemente, uno de los grandes del FPC.
Se trata del compromiso entre Boyacá Chicó y Millonarios que se disputará a puerta cerrada, duelo al que los embajadores llegan eliminados, en un año para el olvido.
El partido en el que el azul visita a los de Tunja se disputará desde las 8:20 de la noche.
Más noticias de Deporte
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.