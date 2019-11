El partido que convocó más hinchas al estadio en esta Liga Águila fue el clásico paisa

La Dimayor compartió el reporte de espectadores que asistieron a los estadios durante el transcurso de la fase de todos contra todos de la Liga Águila 2019-II, en el cual se evidenció que el partido que más hinchas convocó a las tribunas fue el clásico paisa de la fecha 8.

De acuerdo a las estadísticas presentadas, al encuentro entre Atlético Nacional e Independiente Medellín asistieron 41.745 personas, el segundo partido más concurrido también se vivió en el Atanasio Girardot, fue el encuentro entre el ‘Rey de Copas’ contra Junior por la fecha 15 con 38.162 asistentes.

En tercer lugar volvió a repetir el encuentro entre antioqueños, cuando el DIM fue de local en la fecha 10 con 37.990 personas.

De acuerdo a la Dimayor “en la Liga Águila 2019-II, 1.459.867 espectadores apoyaron a sus clubes en el transcurso de la fase regular, superando los números registrados del certamen 2018-II, ta que en ese semestre asistieron 964.700 hinchas a los estadios, con un incremento de 495.167 fanáticos, reflejado en un 51% de crecimiento”.

A continuación, los encuentros con más asistencia de cada fecha:

Fecha 1: Once Caldas vs Atl. Nacional 18.531.

Fecha 2: Atl. Nacional vs Atl Bucaramanga 24.619.

Fecha 3: Independiente Medellín vs Junior FC 22.537.

Fecha 4: Atl. Nacional vs Atl. Huila 26.320.

Fecha 5: Independiente Medellín vs América de Cali 23.437.

Fecha 6: Atl Nacional vs Unión Magdalena 23.323.

Fecha 7: Independiente Santa Fe vs América de Cali 17423.

Fecha 8: Atlético Nacional vs Independiente Medellín 41.745.

Fecha 9: Atlético Nacional vs Millonarios FC 35.791.

Fecha 10: Independiente Medellín vs Atlético Nacional 37990.

Fecha 11: Atlético Nacional vs Cúcuta Deportivo 29.208.

Fecha 12: Independiente Medellín vs Millonarios FC 14.867.

Fecha 13: Atlético Nacional vs Deportes Tolima 31.970.

Fecha 14: Independiente Santa Fe vs Atl. Bucaramanga 10.370.

Fecha 15: Atlético Nacional vs Junior FC 38.162.

Fecha 16: Independiente Medellín vs Cúcuta Deportivo 13.991.

Fecha 17: Atlético Nacional vs Rionegro 24.349.

Fecha 18: América de Cali vs Atlético Nacional 36.200.

Fecha 19: Millonarios FC vs Independiente Santa Fe 21.229.

Fecha 20: Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional 19.376.