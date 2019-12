Partido Farc mostró su inconformidad con el aumento del mínimo y le dijo a Duque lo que le espera en 2020

De nuevo @IvanDuque no escuchó a los movimientos sociales, la propuesta de #salariominimo de un millón no fue aceptada y lo subió sólo el 6 %. En 2020 habrá nuevas y grandes movilizaciones si el mandatario no presta atención a las exigencias del pueblo https://t.co/dFwoub58ZP

— FARC (@PartidoFARC) December 26, 2019