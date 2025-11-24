“Fue un muy buen partido para nosotros”: Así analizó Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, el empate contra el DIM

El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, habló del rendimiento del verde paisa durante el clásico, para él, fue un buen resultado, en especial por ser visitantes.

Y es que en efecto la media inglesa establece que un equipo, en esta instancia debe buscar, hacer puntaje perfecto en casa y arañar puntos por fuera.

Así que el verde paisa, arriba en la parte alta junto a Junior de Barranquilla, con 4 puntos, ahora tendrá la oportunidad en enfrentamiento directo de asumir la parte alta.

Arias señaló que “sabíamos que íbamos a tener menos espacios”, reconociendo que sabía que no verían el mismo partido en este juego.

El estratega agregó que en el compromiso los dos equipos tuvieron la idea de ir al frente, sin embargo, para ninguno de los dos entró el balón.

Ahora, a pesar de saber que no iba a ser igual, la intención era igual que el partido anterior, un partido donde buscaban aprovechar los espacios.

Finalmente, dijo que “teníamos la intención de disputar el partido para ganarlo, pero el partido va dando información, en general el rendimiento fue bueno”.

Atlético Nacional ahora pensará en el juego de la tercera fecha contra Junior de Barranquilla en el estadio Ditaires de Itagüí.

