Partido Comunes le apuesta a otros cuatro años en el Congreso y ya adelantan su campaña política

En plena época electoral, otro de los partidos que le apuesta nuevamente a llegar al congreso es el partido Comunes, conformado por los excombatientes de las Farc, quienes pese a que tiene cinco curules fijas en el Senado y la Cámara de Representantes, producto del acuerdo de paz con el Gobierno Nacional.

Así las cosas, desde el pasado mes de diciembre, el partido Comunes tomó la determinación de que la cabeza de la lista sería Carlos Antonio Lozada, debido al trabajo que ha desempeñado en el Senado y el Congreso.

Respecto a sus propuestas, se basan principalmente en la implementación del Acuerdo de paz, además de la solución de algunos de los puntos planteados por el Comité de Paro.

“Los invitamos a votar el próximo 13 de marzo por las listas del Partido Comunes. Somos el partido que surgió del acuerdo de paz. Proponemos una renta básica que beneficie a 11 millones de familias, 33 millones de colombianos y una reforma política que acabe con la corrupción como la compra de votos y la financiación privadas de las campañas. También estamos proponiendo que se cumpla el compromiso del Estado de entregarles 3 millones de hectáreas a los campesinos que no tienen tierra y titular 7 millones que tienen tierras y no títulos, porque con eso garantizaría que no vamos a sufrir desabastecimiento alimentario como lo anunció las Naciones Unidas”, expresó el senador Carlos Antonio Lozada.

La lista del partido, después de Carlos Antonio Lozada, está conformada por Sandra Ramírez, Pablo Catatumbo, Imelda Daza y Olmedo Ruiz, respectivamente.

