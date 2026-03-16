¡Partidazos! En mitad de semana se jugará la fecha 12: estos son los rivales de Nacional y Medellín

Minuto30.com .- La pelota no se detiene. Entre el martes 17 y el viernes 20 de marzo se llevará a cabo una jornada definitiva para los “grandes” que están por fuera de los ocho. Atlético Nacional expondrá su liderato en Bogotá, mientras que el Medellín recibirá al Junior en una “final” adelantada.

La Liga BetPlay 2026 entra en su etapa de definiciones. Con 10 equipos debiendo partidos, la Fecha 12 aparece como la oportunidad de oro para que equipos como Cali, Millonarios, Santa Fe y Medellín recorten distancias, o para que Atlético Nacional sentencie su clasificación anticipada.

Aquí tienes la programación completa y los partidos que no te puedes perder:

Martes 17 de marzo: Duelo de titanes en El Campín

La jornada abre con el partido más esperado del semestre.

Llaneros vs. Cúcuta (4:10 p. m.): Duelo regional en la parte media de la tabla.

Bucaramanga vs. Once Caldas (6:20 p. m.): El “Leopardo” quiere meterse al podio frente al escolta del líder.

Millonarios vs. Atlético Nacional (8:30 p. m.): El Clásico de Colombia. El líder verde llega en racha para enfrentar a un Millonarios urgido de puntos y golpeado por las críticas.

Miércoles 18 de marzo: Santa Fe y Cali se juegan la vida

Pasto vs. Boyacá Chicó (4:10 p. m.): El tercero de la liga busca ratificar su gran momento en el Galeras.

Internacional de Bogotá vs. Pereira (6:20 p. m.): El colero Pereira busca salir del foso ante el sorprendente equipo capitalino.

Deportivo Cali vs. Santa Fe (8:30 p. m.): Duelo de históricos por fuera de los ocho. El que pierda quedará prácticamente al borde de la eliminación.

Jueves 19 de marzo: El “Poderoso” recibe al Tiburón

Alianza vs. Jaguares (4:10 p. m.): Pelea directa por el promedio y el descenso.

Tolima vs. Fortaleza (6:20 p. m.): El “Vinotinto” busca consolidarse en el grupo de los ocho.

Independiente Medellín vs. Junior (8:30 p. m.): El DIM de Alejandro Restrepo tiene la obligación de ganar en el Atanasio tras su victoria en Montería. Junior, por su parte, llega en los ocho y quiere asegurar su puesto.

Viernes 20 de marzo: Cierre en Rionegro

Águilas Doradas vs. América (4:00 p. m.): El equipo de Rionegro, que juega en el Cincuentenario de Medellín, recibe a un América que viene subiendo su nivel y busca escalar al podio de la liga.

El dato clave: Atlético Nacional podría llegar a 27 puntos si gana en Bogotá, quedando a un paso de la clasificación matemática con 7 fechas de antelación.

La presión: Para el Medellín, el partido del jueves es una final. Con solo 10 puntos en la tabla, no sumar de a tres ante Junior lo dejaría dependiendo de un milagro para clasificar.