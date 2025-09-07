El DIM y Atlético Nacional, ante 36.534 aficionados, empataron 3-3 en un partido lleno de emociones, digno de un verdadero clásico.

El primer gol del partido llegó a los 5 minutos luego de un potente remate de Daniel Londoño desde afuera del área, pelota que Harlen Castillo tapó dejando rebote.

El rebote lo cazó Brayan León que sabía que por el estado de la cancha mojada podía haber rebote como en efecto ocurrió, ganó el balón y la mandó al fondo de la red.

El gol del empate 1-1 llegó al minuto 7 del compromiso luego de asistencia de Juan Bauzá a Facundo Batista.

Batista recibió el balón y la mandó al palo derecho de Éder Chaux, convirtiendo la anotación del empate rápidamente.

Al minuto 21 del compromiso Léyser Chaverra se barrió para intentar frenar una peligrosa acción de Juan Bauzá y terminó llevándose al volante verdolaga.

Tras la acción el árbitro decretó penal, decisión que el VAR aceptó y al cobro se fue Facundo Batista.

Batista se paró frente al balón al minuto 23, pateó al palo derecho de Éder Chaux y con potencia, venciéndolo y convirtiendo el 2-1 para darle la vuelta al marcador, en un partido que empezó perdiendo.

El empate 2-2 llegó rápidamente, en este caso a los 3 minutos.

¡Partidazo en el Atanasio! 3-3 terminó el clásico paisa

Como en el primer gol del DIM, Daniel Londoño le metió un balón a Brayan León que ingresó al área y se encontró con una deficiente salida de Harlen «Chipi chipi» Castillo.

Ante la errática salida del portero, Brayan pateó al arco y convirtió el 2-2 y su doblete en este clásico, sin duda, el mejor del país.

Ya en la segunda parte, cuando el juego apenas iniciaba, una falta dentro del área fue decretada como penal a favor del DIM.

Léyser Chaverra, el habitual pateador de penales del DIM cobró engañando a Chipi chipi que nada pudo hacer para evitar que el Equipo del Pueblo se fuera arriba.

El 3-3 del partido en el mejor clásico regional, llegó al minuto 77 del compromiso, luego de una asistencia de Edwin Cardona a Alfredo Morelos.

Cardona le puso la pelota a Morelos, este ingresa al área y ante la salida de Chaux, Morelos es contundente, y logró la igualdad en el partidazo de la jornada de clásicos.

El empate dejó al DIM segundo en la tabla de posiciones con los mismos puntos del Junior que es el líder y a Atlético Nacional tercero con 17 puntos.

Más noticias de Atlético Nacional