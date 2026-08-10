Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡Parte de tranquilidad en Sabaneta! Alcalde Alder Cruz descarta víctimas y fallas graves tras el sismo

    Aunque a simple vista no hay colapsos, la administración no baja la guardia frente a posibles daños internos (fisuras o afectaciones en mampostería)

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Parte de tranquilidad en Sabaneta! Alcalde Alder Cruz descarta víctimas y fallas graves tras el sismo

    Resumen: Aunque a simple vista no hay colapsos, la administración no baja la guardia frente a posibles daños internos (fisuras o afectaciones en mampostería)

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Tras el fuerte movimiento telúrico que sacudió a gran parte del país durante la mañana de este lunes, la administración municipal de Sabaneta activó de inmediato sus protocolos de emergencia.

    Al término de un consejo extraordinario de Gestión del Riesgo, el alcalde del municipio, Alder Cruz, entregó un balance oficial altamente positivo para la comunidad, descartando tragedias humanas o colapsos de gran magnitud en el territorio.

    Cero víctimas y un llamado contra la desinformación

    La principal preocupación de las familias sabaneteñas ha sido disipada. El mandatario local fue enfático al confirmar que la ciudad superó la inmensa prueba sísmica sin lamentar pérdidas de vidas humanas.

    sabaneta alder

    «Contarle a la comunidad que no tenemos reporte de pérdida de vidas humanas ni fallas estructurales de gravedad en la infraestructura de nuestra ciudad», aseguró Cruz.

    Sin embargo, el alcalde hizo un llamado urgente al civismo digital. Tras eventos de esta magnitud, las cadenas falsas de WhatsApp suelen generar pánico innecesario. Por ello, solicitó a los ciudadanos abstenerse de compartir información que no provenga de la Alcaldía de Sabaneta en plataformas como Instagram, X o su página web oficial, garantizando así que los datos difundidos sean de carácter técnico y real.

    Despliegue de ingenieros y revisiones en marcha

    Aunque a simple vista no hay colapsos, la administración no baja la guardia frente a posibles daños internos (fisuras o afectaciones en mampostería). El alcalde anunció el despliegue inmediato de cuadrillas de expertos conformadas por ingenieros y arquitectos de la Secretaría de Planeación, Infraestructura, el Fondo de Vivienda y la Oficina de Gestión del Riesgo.

    Estos equipos técnicos tienen dos misiones prioritarias durante el transcurso del día:

    1. Edificaciones públicas: Realizar verificaciones exhaustivas en instituciones educativas, el Centro Administrativo Municipal (CAM), el Palacio de Justicia y demás recintos oficiales.

    2. Conjuntos residenciales: Atender el llamado de las administraciones privadas y ciudadanos que se han comunicado con la central de monitoreo reportando posibles afectaciones en sus edificios o apartamentos.

    La instrucción final de la Alcaldía de Sabaneta para todos los habitantes es mantener la calma y la tranquilidad. Las autoridades continúan trabajando en terreno y comunicarán el paso a paso de las decisiones preventivas que se tomen en las próximas horas.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.