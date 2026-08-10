¡Parte de tranquilidad en Sabaneta! Alcalde Alder Cruz descarta víctimas y fallas graves tras el sismo

Resumen: Aunque a simple vista no hay colapsos, la administración no baja la guardia frente a posibles daños internos (fisuras o afectaciones en mampostería)

Minuto30.com .- Tras el fuerte movimiento telúrico que sacudió a gran parte del país durante la mañana de este lunes, la administración municipal de Sabaneta activó de inmediato sus protocolos de emergencia.

Al término de un consejo extraordinario de Gestión del Riesgo, el alcalde del municipio, Alder Cruz, entregó un balance oficial altamente positivo para la comunidad, descartando tragedias humanas o colapsos de gran magnitud en el territorio.

Cero víctimas y un llamado contra la desinformación

La principal preocupación de las familias sabaneteñas ha sido disipada. El mandatario local fue enfático al confirmar que la ciudad superó la inmensa prueba sísmica sin lamentar pérdidas de vidas humanas.

«Contarle a la comunidad que no tenemos reporte de pérdida de vidas humanas ni fallas estructurales de gravedad en la infraestructura de nuestra ciudad», aseguró Cruz.

Sin embargo, el alcalde hizo un llamado urgente al civismo digital. Tras eventos de esta magnitud, las cadenas falsas de WhatsApp suelen generar pánico innecesario. Por ello, solicitó a los ciudadanos abstenerse de compartir información que no provenga de la Alcaldía de Sabaneta en plataformas como Instagram, X o su página web oficial, garantizando así que los datos difundidos sean de carácter técnico y real.

Despliegue de ingenieros y revisiones en marcha

Aunque a simple vista no hay colapsos, la administración no baja la guardia frente a posibles daños internos (fisuras o afectaciones en mampostería). El alcalde anunció el despliegue inmediato de cuadrillas de expertos conformadas por ingenieros y arquitectos de la Secretaría de Planeación, Infraestructura, el Fondo de Vivienda y la Oficina de Gestión del Riesgo.

Estos equipos técnicos tienen dos misiones prioritarias durante el transcurso del día:

Edificaciones públicas: Realizar verificaciones exhaustivas en instituciones educativas, el Centro Administrativo Municipal (CAM), el Palacio de Justicia y demás recintos oficiales. Conjuntos residenciales: Atender el llamado de las administraciones privadas y ciudadanos que se han comunicado con la central de monitoreo reportando posibles afectaciones en sus edificios o apartamentos.

La instrucción final de la Alcaldía de Sabaneta para todos los habitantes es mantener la calma y la tranquilidad. Las autoridades continúan trabajando en terreno y comunicarán el paso a paso de las decisiones preventivas que se tomen en las próximas horas.