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Resumen: El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, confirmó que la emergencia en estas zonas fue superada. Los organismos de socorro concentran ahora sus esfuerzos en el sector de Las Tres Cruces con labores de enfriamiento.

¡Parte de tranquilidad! Controlan los incendios forestales en Rodeo Alto, La Loma y La Gabriela

Minuto30.com .- Luego de varias horas de angustia e intenso trabajo por parte de los cuerpos de emergencia, la Alcaldía de Medellín entregó un balance alentador frente a los múltiples incendios forestales que azotaron la ciudad durante la tarde y noche de este viernes.

El alcalde Fico Gutiérrez confirmó a través de su cuenta de X que las conflagraciones reportadas en La Gabriela, La Loma (corregimiento de San Cristóbal) y el sector de Rodeo Alto —que había generado pánico por su cercanía a unidades residenciales como Rodeo Verde— ya se encuentran bajo control.

Esfuerzos concentrados en Las Tres Cruces

Aunque la situación en el suroccidente y noroccidente de la ciudad ya fue superada, el despliegue operativo no ha terminado por completo. El mandatario local detalló que las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín continúan trabajando en el sector de Las Tres Cruces.

En esta zona, los equipos de emergencia adelantan labores de enfriamiento de la capa vegetal y control de pequeños focos calientes para evitar que los vientos, característicos de esta época de sequía, reinicien las llamas.

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Agradecimiento a los héroes

Gutiérrez aprovechó su reporte oficial para exaltar la labor titánica de quienes le hicieron frente a las emergencias simultáneas, las cuales pusieron a prueba la capacidad de respuesta de la ciudad.

«Gracias a nuestros Bomberos, a los organismos de socorro y a la comunidad por su apoyo. Seguimos en sitio hasta dejar completamente controlada la situación», puntualizó el alcalde.

Las autoridades de gestión del riesgo mantienen el monitoreo en las zonas afectadas y reiteran el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier conato de incendio a la línea 123, evitando realizar quemas de basura o arrojar elementos que puedan generar fuego en zonas boscosas.