¿Parqueó y murió? Lo hallaron muerto en El Cabuyal, via «destapada» que lleva a Copacabana

Minuto30.com .- La tarde de este martes 16 de diciembre se registró la muerte de un hombre hallado en el asiento del conductor de un vehículo parqueado en zona boscosa en la vía destapada, que de la Autopista Medellín Bogotá conduce a Copacabana.

Según se conoció, un ciudadano habría notado que un carro llevaba cerca de una hora estacionado en el sector conocido como el cabuyal, por lo que dio aviso a las autoridades, quienes al llegar encontraron la triste escena.

El cuerpo del conductor presentaba sangre en el lado derecho del cuerpo, según afirmaron testigos en la escena. Las autoridades están ahora verificando la identidad de la víctima y la posible naturaleza del crimen.

Se investiga si el hoy occiso sería conductor de una plataforma de transporte, así como los móviles del crimen y los responsables del homicidio.

