Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    ¿Parqueó y murió? Lo hallaron muerto en El Cabuyal, via «destapada» que lleva a Copacabana

    Se investiga si el hoy occiso sería conductor de una plataforma de transporte

    Publicado por: SoloDuque

    Macabro crimen en Bosa: hombre fue hallado amordazado y amarrado dentro de su casa
    Foto de archivo para ilustrar la nota.
    ¿Parqueó y murió? Lo hallaron muerto en El Cabuyal, via «destapada» que lleva a Copacabana

    Resumen: Un ciudadano habría notado que un carro llevaba cerca de una hora estacionado en el sector conocido como el cabuyal, por lo que dio aviso a las autoriadaes

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La tarde de este martes 16 de diciembre se registró la muerte de un hombre hallado en el asiento del conductor de un vehículo parqueado en zona boscosa en la vía destapada, que de la Autopista Medellín Bogotá conduce a Copacabana.

    Según se conoció, un ciudadano habría notado que un carro llevaba cerca de una hora estacionado en el sector conocido como el cabuyal, por lo que dio aviso a las autoridades, quienes al llegar encontraron la triste escena.

    El cuerpo del conductor presentaba sangre en el lado derecho del cuerpo, según afirmaron testigos en la escena. Las autoridades están ahora verificando la identidad de la víctima y la posible naturaleza del crimen.

    Se investiga si el hoy occiso sería conductor de una plataforma de transporte, así como los móviles del crimen y los responsables del homicidio.

    Aquí más Noticias de Copacabana

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez le rinde cuentas a la ciudad en su segundo año como alcalde

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.