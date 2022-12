Dejó el carro en parqueadero callejero y le rompieron el vidrio para robarle

in

Un ciudadano denuncia que dejó el carro en la avenida 33 con 65, en un estacionamiento callejero, y al regresar encontró que habían roto un vidrio para llevarse las pertenencias.

“Eran las 10:00 p.m. nos rompieron el vidrio lateral izquierdo. Unos señores que dicen cuidar los carros y que cobran anticipadamente el parqueo, pero cuando llegamos ya no estaban en el lugar. Y nadie responde. Quiero hacer un llamado para que las autoridades pongan ojo en él asunto y entonces no dejen robar a las personas cobrando un supuesto cuidado de los carros los cuales no cuidan”, dijo el afectado.

Para más noticias de Medellín.