Los hechos se presentaron en un parque temático de Florida, Estados Unidos, donde le solicitaron a una modelo que se tapara los pechos porque al parecer «incomodaban» a los demás asistentes por ser demasiado grandes.

La historia fue compartida por Whitney Paige Venable, de 26 años, por medio de sus redes sociales pero el diario The Sun fue quien expuso el caso.

La mujer en el vídeo publicado, cuenta que un empleado del parque se le acercó y le pidió que se cubriera el torso, debido a que sus pechos llamaban la atención de los visitantes por su tamaño.

La solicitud del hombre le causó sorpresa a Whitney pues su forma de vestir no estaba fuera de lo común. Ella lucía unos shorts color menta junto a un crop top deportivo blanco.

Otras mujeres del lugar vestían las mismas prendas, pero solo a ella le hicieron la «recomendación».

“Me sentí humillada y avergonzada. Siento que fui discriminada por el tamaño de mis senos. Me di cuenta de que otras personas me miraban fijamente y me sentí bastante mal. Fue humillante», expresó.

