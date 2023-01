Parque Lleras y Plaza Botero tendrán “Plan de choque”, serán zonas libres del delito en Medellín

in

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, anunció un “plan de choque” que extenderá las acciones institucionales en varios parques de la ciudad, como la Plaza Botero y el Parque Lleras en el Poblado, donde se llevó a cabo una intervención masiva el fin de semana.

En el marco del plan, hay 57 cámaras nuevas en Plaza Botero y se están realizando operativos “relámpago”.

“Esta vez va a tener algo particular el cerramiento y es que va a tener unos arcos de entrada y salida que permiten detectar el ingreso o no de armas u objetos no permitidos al área. Tendrá seis puntos de entrada con horario de apertura y cierre, con policías que van a garantizar la seguridad del sector”, señaló mandatario Distrital

Este fin de semana, más de 100 funcionarios de la Policía Metropolitana, en articulación con gestores y funcionarios de la Alcaldía de Medellín, el ICBF, Migración Colombia y la Personería de Medellín, hicieron una intervención masiva en el Lleras y en Provenza.

Como resultado de esta acción institucional se identificaron 26 menores en posible estado de vulneración, quienes violaron la restricción vigente por decreto en estos sitios. Varios de ellos, pertenecientes a población indígena, fueron hallados en situación de mendicidad.

En la intervención se sellaron, de manera temporal y por diferentes irregularidades, cinco locales comerciales, se incautó un arma de fogueo y se impactaron 2.500 ciudadanos en la zona.

Más noticias de Medellín