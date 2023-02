¡Sí hay paro! taxistas se levantan de mesa de diálogo con el Gobierno

in

El gremio de taxistas decidió retirarse de la mesa de negociación con el Gobierno Nacional alegando falta de garantías y confirmaron el paro “f20” programado para mañana.

Los lideres de los «amarillos» alegaron que la mesa de negociacion no contaba con la presencia de algunos miembros del Gobierno que atendieran los puntos que motivaron el “f20”.

“El mismo ministro de Transporte dijo que el tema del precio del combustible tenía que solucionarlo la ministra de Minas y el ministerio de Hacienda. Si no la mesa no está conformada por los ministerios que nos den solución, no hay interés del gobierno”, dijo el representante de la Asociación de Propietarios de Taxis, Yorley Oses.

El ministro de transporte, Guillermo Reyes, lamentó que los taxista se hayan levantado de la mesa de diálogo y agregó que este Gobierno acepta la protesta social y respetuosa, siempre y cuando no atente contra el interés general de los colombianos con bloqueos.

“Seguiremos las normas para que no se afecten los derechos de las y los ciudadanos. Mañana no permitiremos bloqueos, tendremos grúas, retenes y aplicaremos comparendos a quienes bloqueen”, detalló el ministro de Transporte.

Puntos de concentración en el paro de taxistas en el Valle de Aburrá

Túnel de Occidente.

Túnel de Oriente.

Centro comercial Mayorca.

Autopista Medellín – Bogotá a la altura de la báscula.

Autopista Medellín– Bogotá a la altura de Rionegro.

Autopista Norte a la altura de Copacabana y Niquía.

Puntos de concentración en el paro de taxistas en Bogotá

Calle 13 con carrera 37, frente a la Secretaría de Movilidad

Calle 80 en la salida hacía Siberia

Calle 13 en el sector de El Playón

Avenida Cali con calle 26

Inmediaciones del Aeropuerto el Dorado

Monumento de Banderas

Portal Tunal

Portal del 20 de Julio

Portal del Norte

Puntos de concentración en el paro de taxistas en Cali

Paso del comercio

Sameco

Menga

Portada al Mar

Afueras de algunos centros comerciales

Terminal de Transporte

Ciudad Jardín

Alfonso López

Avenida Cañasgordas

