Paris Hilton le dio miedo cambiar el pañal de su hijo por un mes y lo confiesa en capítulo 3 de la serie «Paris In Love».

La segunda temporada del realitie de la celebridad social, actriz y DJ trajó confesiones como madre primeriza. Phoenix quien es el primer hijo, «le trajo miedos como cambiarle el pañal». Así lo relata en el tercer episodio de «Paris in Love» que es la serie actual que ha sido un éxito la plataforma «Peacock». Ante la pregunta «¿Debería aprender a cambiarle el pañal?» Paris le pregunta a su hermana Nicky Hilton. A lo que en el video expresa le dice»dije que no haría esto en mi cumpleaños, pero lo haré por ti». Parece increíble pero el esperado cambio de pañales tardó un mes para ella. «Está bien, tengo miedo», dice la nueva mamá mientras dejando a su bebé en un cambiador. Con la pregunta «¿Nunca lo has hecho?» por parte de su hermana, Paris respondió con una mirada de miedo que no. «Para ser madre, hay que ensuciarse un poco las manos», le responde Nicky en un confesionario de la serie que la muestra como una mujer real. Muchos han sido los comentarios jocosos y positivos, que el olor y cambiar a un hijo es parte del amor desde el primer día hasta que aprenderá solo. Así lo hicieron todos los padres en el mundo.

PARIS CONFIESA QUE NO CAMBIO PAÑALES POR MIEDO



